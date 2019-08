Traffico Roma del 25-08-2019 ore 12:30

TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE.

NEL QUARTIERE CENTOCELLE, CHIUSO UN TRATTO DI VIA DEI CASTANI, FINO A

CESSATE ESIGENZE, PER UNA MANIFESTAZIONE DI CARATTERE SOCIO CULTURALE.

RESTA CHIUSA AL TUSCOLANO PER LAVORI IN VIA NOCERA UMBRA, TRA VIA NARNI E

VIA GUBBIO, DEVIAZIONI ANCHE PER LA LINEA BUS 16.



ULTIMO GIORNO DI LAVORI SULLA LINEA METRO A INTERROTTA TRA TERMINI E

BATTISTINI: ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

DA DOMANI, LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE,

SULL’INTERA TRATTA.

IN PROGRAMMA PER LE ORE 20,45 DI QUESTA SERA ALL’OLIMPICO L’INCONTRO DI

CALCIO ROMA-GENOA. DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO GIÀ DAL POMERIGGIO

NELL’AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.



