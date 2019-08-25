Traffico Roma del 25-08-2019 ore 13:30
Più informazioni su
RESTA SCORREVOLE IL TRAFFICO LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA
CAPITALE.
IN PIENO SVOLGIMENTO NEL QUARTIERE CENTOCELLE UNA MANIFESTAZIONE DI
CARATTERE SOCIO CULTURALE. CHIUSO, FINO A CESSATE ESIGENZE, UN TRATTO DI
VIA DEI CASTANI. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
RESTA CHIUSA AL TUSCOLANO PER LAVORI IN VIA NOCERA UMBRA, TRA VIA NARNI E
VIA GUBBIO, DEVIAZIONI ANCHE PER LA LINEA BUS 16.
RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, VERSO
LO STADIO OLIMPICO. RIAPERTURA PROGRAMMATA PER IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.
ULTIMO GIORNO DI LAVORI SULLA LINEA METRO A INTERROTTA TRA TERMINI E
BATTISTINI: ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
DA DOMANI, LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE,
SULL’INTERA TRATTA.
IN PROGRAMMA PER LE ORE 20,45 DI QUESTA SERA ALL’OLIMPICO L’INCONTRO DI
CALCIO ROMA-GENOA. DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO GIÀ DAL POMERIGGIO
NELL’AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma