Traffico Roma del 25-08-2019 ore 14:30
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TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI,
CIRCOLAZIONE CHE SARÀ AGEVOLATA, FINO ALLE 22.00, DAL FERMO DEI MEZZI
PESANTI SULL’INTERA RETE NAZIONALE SALVO I CASI CHE SONO AUTORIZZATI DALLA
LEGGE
ALLE 20.45 ALLO STADIO OLIMPICO IN PROGRAMMA LA PARTITA ROMA-GENOA. GIÀ
DAL POMERIGGIO MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE
A CENTOCELLE, CHIUSA PER UNA MANIFESTAZIONE VIA DEI CASTANI DA PIAZZA DI
SAN FELICE DA CANTALICE A VIA DEI GLICINI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma