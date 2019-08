Traffico Roma del 25-08-2019 ore 14:30

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI,

CIRCOLAZIONE CHE SARÀ AGEVOLATA, FINO ALLE 22.00, DAL FERMO DEI MEZZI

PESANTI SULL’INTERA RETE NAZIONALE SALVO I CASI CHE SONO AUTORIZZATI DALLA

LEGGE

ALLE 20.45 ALLO STADIO OLIMPICO IN PROGRAMMA LA PARTITA ROMA-GENOA. GIÀ

DAL POMERIGGIO MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE

A CENTOCELLE, CHIUSA PER UNA MANIFESTAZIONE VIA DEI CASTANI DA PIAZZA DI

SAN FELICE DA CANTALICE A VIA DEI GLICINI

