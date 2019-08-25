Traffico Roma del 25-08-2019 ore 15:30
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TRAFFICO INCOLONNATO SULLA VIA APPIA NUOVA DA SANTA MARIA DELLE MOLE
ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE ROMA
A CENTOCELLE, CHIUSA PER UNA MANIFESTAZIONE VIA DEI CASTANI DA PIAZZA DI
SAN FELICE DA CANTALICE A VIA DEI GLICINI
ALLE 20.45 ALLO STADIO OLIMPICO IN PROGRAMMA LA PARTITA ROMA-GENOA. GIÀ
DAL POMERIGGIO MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE
TRASPORTO FERROVIARIO:
SULLA LINEA ROMA – CIVITACASTELLANA – VITERBO LA CIRCOLAZIONE è RALLENTATA
PER UN GUASTO TECNICO A LA GIUSTINIANA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma