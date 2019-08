Traffico Roma del 25-08-2019 ore 15:30

TRAFFICO INCOLONNATO SULLA VIA APPIA NUOVA DA SANTA MARIA DELLE MOLE

ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE ROMA

A CENTOCELLE, CHIUSA PER UNA MANIFESTAZIONE VIA DEI CASTANI DA PIAZZA DI

SAN FELICE DA CANTALICE A VIA DEI GLICINI

ALLE 20.45 ALLO STADIO OLIMPICO IN PROGRAMMA LA PARTITA ROMA-GENOA. GIÀ

DAL POMERIGGIO MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE

TRASPORTO FERROVIARIO:

SULLA LINEA ROMA – CIVITACASTELLANA – VITERBO LA CIRCOLAZIONE è RALLENTATA

PER UN GUASTO TECNICO A LA GIUSTINIANA

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO

NUMERO 800 18 34 34

