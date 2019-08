Traffico Roma del 25-08-2019 ore 16:30

DIFFICOLTA’ PER INCIDENTE SU VIA PONTINA CI SONO CODE IN DIREZIONE DELLA

CAPITALE DA MONTE D’ORO A PRATICA DI MARE.

PROBLEMI ANCHE SU VIA APPIA NUOVA DOVE PER ALLAGAMENTI E’ CHIUSO IL

SOTTOPASSO DI CIAMPINO, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN

DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA

GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, VERSO

LO STADIO OLIMPICO. RIAPERTURA PROGRAMMATA PER IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.

ALLO STADIO OLIMPICO TORNA LA SERIE A . QUESTA SERA ALLE 20.45 LA ROMA

OSPITA IL GENOA NELLA PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO. GIA’ ATTIVE MODIFICHE

ALLA VIABILITA’ NELL’AREA COMPRESA TRA PONTE MILVIO, IL FORO ITALICO E

PIAZZALE CLODIO. RICORDIAMO CHE E’ POSSIBILE RAGGIUNGERE LO STADIO CON

IL TRAM 2 DA PIAZZALE FLAMINIO FINO A PIAZZA MANCINI. SI POSSONO INOLTRE

UTILIZZARE LE 14 LINEE BUS CHE RAGGIUNGONO IL FORO ITALICO.

ULTIMO GIORNO DI LAVORI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA INTERROTTA TRA

TERMINI E BATTISTINI: ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

DA DOMANI, LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE,

SULL’INTERA TRATTA.



AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

