Traffico Roma del 25-08-2019 ore 17:30
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ANCORA PROBLEMI PER INCIDENTE SU VIA PONTINA CI SONO CODE IN DIREZIONE
DELLA CAPITALE DA MONTE D’ORO A PRATICA DI MARE.
INCIDENTE ANCHE IN CITTA’ NELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE
INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI MONTI TIBURTINI, CI SONO FILE IN
DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
PROBLEMI ANCHE SU VIA APPIA NUOVA DOVE PER ALLAGAMENTI E’ CHIUSO IL
SOTTOPASSO DI CIAMPINO, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN
DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO VERSO
LO STADIO OLIMPICO. RIAPERTURA PROGRAMMATA PER IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.
ALLO STADIO OLIMPICO TORNA LA SERIE A . QUESTA SERA ALLE 20.45 LA ROMA
OSPITA IL GENOA NELLA PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO. GIA’ ATTIVE MODIFICHE
ALLA VIABILITA’ NELL’AREA COMPRESA TRA PONTE MILVIO, IL FORO ITALICO E
PIAZZALE CLODIO.
ULTIMO GIORNO DI LAVORI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA INTERROTTA TRA
TERMINI E BATTISTINI: ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
DA DOMANI, LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE,
SULL’INTERA TRATTA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma