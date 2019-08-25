Traffico Roma del 25-08-2019 ore 18:30
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CODE PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO IN
DIREZIONE ROMA, INCIDENTE AVVENUTO AL KM 18 E 400 PRESTARE ATTENZIONE è
SEGNALATA ANCHE PRESENZA DI OLIO SUL MANTO STRADALE
SULLA VIA APPIA CODE DA SANTA MARIA DELLE MOLE ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO A
CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DEL SOTTOPASSO DI CIAMPINO.
SULLA TANGNZIALE EST POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE
AVVENUTO NELLA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI
IN ZONA OTTAVIA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN VEICOLO IN FIAMME IN VIA
CASAL DEL MARMO IN PROSSIMITÀ DI VIA DELLA PALMAROLA
SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE
VERSO ROMA
ULTIMO GIORNO DI LAVORI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA INTERROTTA TRA
TERMINI E BATTISTINI: ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
DA DOMANI, LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE,
SULL’INTERA TRATTA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma