Traffico Roma del 25-09-2019 ore 07:30
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RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
DALLA VIA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA.
PROSEGUENDO PER UN CANTIERE SI STA’ IN FILA TRA LE USCITE PISANA ED
AURELIA.
RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA PRENESTINA ALL’
USCITA PER LA A24 .
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DALLA BRACCIANESE A VIA TRIONFALE IN
ENTRATA IN CITTA’ , PROSEGUENDO IL TRAFFICO RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA
DI GROTTAROSSA.
CI SONO INVECE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE
PONTI IN DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO
DELL’URBE
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO
ANULARE ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
UN INCIDENTE CON MEZZI PESANTI COINVOLTI RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA
CASILINA IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
CODE SULLA VIA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE
ROMA.
APPUNTAMENTO ALL’EUR, QUESTA MATTINA AL CENTRO CONGRESSI LA NUVOLA CON LA
QUARTA EDIZIONE DEL “CYBERTECH EUROPE 2019”, LA KERMESSE INTERNAZIONALE
DEDICATA ALLA SICUREZZA DIGITALE. POSSIBILI DISAGI IN ZONA
IN PIAZZA SAN PIETRO ALLE 09.30 UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO. CI
SARANNO PERTANTO LE CONSUETE CHIUSURE
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma