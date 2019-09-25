Traffico Roma del 25-09-2019 ore 08:00
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UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E
VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO ROMA.
TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI DALLA BRACCIANESE A VIA
TRIONFALE IN ENTRATA IN CITTA’ , PROSEGUENDO IL TRAFFICO RALLENTA TRA IL
RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA.
CI SONO INVECE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE
PONTI IN DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO
DELL’URBE
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO
ANULARE ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
UN INCIDENTE CON MEZZI PESANTI COINVOLTI RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA
CASILINA IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
DALLA VIA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA.
PIU’ AVANTI SI STA’ IN FILA DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA AURELIA.
RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA PRENESTINA ALL’
USCITA PER LA A24 E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI DALLA VIA BOCCEA ALLA PISANA.
IN PIAZZA SAN PIETRO ALLE 09.30 UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO. CI
SARANNO PERTANTO LE CONSUETE CHIUSURE
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO LE LINEE TRAM 5 E 14 SONO
LIMITATE A PORTA MAGGIORE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA PRIVATI IN PIAZZA DI
PORTA MAGGIORE. PER ANDARE A TERMINI UTILIZZARE LE LINEE BUS 50 E 105 E LA
FERROVIA TERMINI CENTOCELLE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma