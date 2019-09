Traffico Roma del 25-09-2019 ore 08:30

PERMANGONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE TRA LE RUGHE E

VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO ROMA.

RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DALLA BRACCIANESE A VIA TRIONFALE IN ENTRATA

IN CITTA’ , PROSEGUENDO IL TRAFFICO RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE

PONTI.

CI SONO INVECE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI TOR

DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA

ALL’AEROPORTO DELL’URBE .

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO

ANULARE ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

UN INCIDENTE CON MEZZI PESANTI COINVOLTI RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA

CASILINA IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI

ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA.

RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA

DALLA VIA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA.

PIU’ AVANTI SI STA’ IN FILA DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA AURELIA.

RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA PRENESTINA ALL’

USCITA PER LA A24 E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI DALLA VIA BOCCEA ALLA PISANA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO LE LINEE TRAM 5 E 14 SONO

LIMITATE IN DIREZIONE CENTRO A PORTA MAGGIORE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA

PRIVATI IN PIAZZA DI PORTA MAGGIORE. PER ANDARE A TERMINI UTILIZZARE LE

LINEE BUS 50 E 105 . DI CONSEGUENZA LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE E’

LIMITATA A PONTE CASILINO.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma