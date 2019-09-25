Traffico Roma del 25-09-2019 ore 09:30
Più informazioni su
PERMANGONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE TRA LE RUGHE E VIA
DELLA GIUSTINIANA VERSO ROMA.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DALLA BRACCIANESE A VIA TRIONFALE IN ENTRATA
IN CITTA’ , PROSEGUENDO IL TRAFFICO RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE
PONTI.
CI SONO INVECE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI TOR
DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA
ALL’AEROPORTO DELL’URBE .
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI
VERSO LO STADIO OLIMPICO, IN DIREZIONE OPPOSTA IL TRAFFICO RALLENTA DALLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA.
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE.
TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI IN
ENTRAMBE LE CARREGGIATE.
IN PIAZZA SAN PIETRO ALLE 09.30 UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO. CI
SARANNO PERTANTO LE CONSUETE CHIUSURE . POSSIBILI DISAGI SINO ALLE 13.30 .
APPUNTAMENTO ALL’EUR, QUESTA MATTINA AL CENTRO CONGRESSI LA NUVOLA CON LA
QUARTA EDIZIONE DEL “CYBERTECH EUROPE 2019”, LA KERMESSE INTERNAZIONALE
DEDICATA ALLA SICUREZZA DIGITALE. POSSIBILI DISAGI IN ZONA
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34
34
———————–
AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma