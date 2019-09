Traffico Roma del 25-09-2019 ore 09:30

PERMANGONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE TRA LE RUGHE E VIA

DELLA GIUSTINIANA VERSO ROMA.

RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DALLA BRACCIANESE A VIA TRIONFALE IN ENTRATA

IN CITTA’ , PROSEGUENDO IL TRAFFICO RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE

PONTI.

CI SONO INVECE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI TOR

DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA

ALL’AEROPORTO DELL’URBE .

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI

VERSO LO STADIO OLIMPICO, IN DIREZIONE OPPOSTA IL TRAFFICO RALLENTA DALLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA.

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE.

TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI IN

ENTRAMBE LE CARREGGIATE.

IN PIAZZA SAN PIETRO ALLE 09.30 UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO. CI

SARANNO PERTANTO LE CONSUETE CHIUSURE . POSSIBILI DISAGI SINO ALLE 13.30 .

APPUNTAMENTO ALL’EUR, QUESTA MATTINA AL CENTRO CONGRESSI LA NUVOLA CON LA

QUARTA EDIZIONE DEL “CYBERTECH EUROPE 2019”, LA KERMESSE INTERNAZIONALE

DEDICATA ALLA SICUREZZA DIGITALE. POSSIBILI DISAGI IN ZONA

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34

34

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma