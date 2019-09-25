Traffico Roma del 25-09-2019 ore 10:00
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PERMANGONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE TRA LE RUGHE E VIA
DELLA GIUSTINIANA VERSO ROMA.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DALLA BRACCIANESE A VIA TRIONFALE IN ENTRATA
IN CITTA’ , PROSEGUENDO IL TRAFFICO RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE
PONTI.
CI SONO INVECE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI TOR
DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA
ALL’AEROPORTO DELL’URBE .
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI
VERSO LO STADIO OLIMPICO, IN DIREZIONE OPPOSTA IL TRAFFICO RALLENTA A CAUSA
DI UN VEICOLO FERMO , DALLA VIA SALARIA ALL’USCITA PER SAN LORENZO.
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA ARDEATINA DA VIA DI TORRICOLA A VIA DI TOR
CARBONE IN DIREZIONE CENTRO.
TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI IN
ENTRAMBE LE CARREGGIATE. DIVERSI ANCHE GLI INCIDENTI SEGNALATI IN
PARTICOLARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA VIA APPIA, PIU’
AVANTI IN PROSSIMITA’ DELLA PISANA E PROSEGUENDO DOPO L’USCITA PER LA VIA
AURELIA.
IN PIAZZA SAN PIETRO E’ INIZIATA ALLE 09.30 L’ UDIENZA GENERALE DI PAPA
FRANCESCO. CI SARANNO PERTANTO LE CONSUETE CHIUSURE . POSSIBILI DISAGI SINO
ALLE 13.30 .
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma