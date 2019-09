Traffico Roma del 25-09-2019 ore 10:30

PERMANGONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE TRA LE RUGHE E VIA

DELLA GIUSTINIANA VERSO ROMA.

RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DALLA BRACCIANESE A VIA TRIONFALE IN ENTRATA

IN CITTA’ , PROSEGUENDO IL TRAFFICO RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE

PONTI.

CI SONO INVECE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI TOR

DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA

ALL’AEROPORTO DELL’URBE .

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI

VERSO LO STADIO OLIMPICO, IN DIREZIONE OPPOSTA IL TRAFFICO RALLENTA A CAUSA

DI UN VEICOLO FERMO , DALLA VIA SALARIA ALL’USCITA PER SAN LORENZO.

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE.

RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA ARDEATINA DA VIA DI TORRICOLA A VIA DI TOR

CARBONE IN DIREZIONE CENTRO.

TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI IN

ENTRAMBE LE CARREGGIATE. DIVERSI ANCHE GLI INCIDENTI SEGNALATI IN

PARTICOLARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA VIA APPIA, PIU’

AVANTI IN PROSSIMITA’ DELLA PISANA E PROSEGUENDO DOPO L’USCITA PER LA VIA

AURELIA.

IN PIAZZA SAN PIETRO E’ INIZIATA ALLE 09.30 L’ UDIENZA GENERALE DI PAPA

FRANCESCO. CI SARANNO PERTANTO LE CONSUETE CHIUSURE . POSSIBILI DISAGI SINO

ALLE 13.30 .

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma