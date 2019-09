Traffico Roma del 25-09-2019 ore 11:30

PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA DELLA CAMILLUCCIA IN

PROSSIMITA’ DI PIAZZA WALTER ROSSI.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA MONTIGLIO

E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA TRIONFALE.

STESSA SITUAZIONE IN VIA DI TORREVECCHIA TRA VIA DELLA VALLE DEI FONTANILI

E VIALE DEI MONFORTANI VERSO LA TRIONFALE.

A MONTEVERDE CHIUSA VIA ALESSANDRO ALGARDI PER IL DISSESTO DEL MANTO

STRADALE . DEVIALE LE LINEE BUS DI ZONA.

PER UN VEICOLO FERMO IL TRAFFICO RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST DALLA VIA

TIBURTINA ALL’USCITA PER SAN LORENZO VERSO SAN GIOVANNI

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE INVECE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA

ALL’ALTEZZA DI VIA ISACCO NEWTON IN ENTRATA A ROMA.

SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA SUL RACCORDO ANULARE LUNGO

LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA CENTRALE DEL LATTE E LA

BUFALOTTA.

APPUNTAMENTO ALL’EUR, QUESTA MATTINA AL CENTRO CONGRESSI LA NUVOLA CON LA

QUARTA EDIZIONE DEL “CYBERTECH EUROPE 2019”, LA KERMESSE INTERNAZIONALE

DEDICATA ALLA SICUREZZA DIGITALE. POSSIBILI DISAGI IN ZONA

E QUESTA SERA LA ROMA TORNA IN CAMPO ALLE 19.00 . I GIALLOROSSI, IN

OCCASIONE DELLA QUINTA GIORNATA DI CAMPIONATO AFFRONTERANNO ALLO STADIO

OLIMPICO, I BERGAMASCHI DELL’ATALANTA .

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

