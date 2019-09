Traffico Roma del 25-09-2019 ore 13:30

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA SIAMO ALL’ALTEZZA

DELLA RAMPA DI IMMISSOINE DEL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA VIA AURELIA ANTICA

E VIA NICOLA LOMBARDI SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTA’.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA MONTIGLIO

E VIA ENRICO PESTALOZZI VERSO LA TRIONFALE.

STESSA SITUAZIONE IN VIA DI TORREVECCHIA TRA VIADEI MONTEBRUNO E VIALE DEI

MONFORTANI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

A MONTEVERDE CHIUSA VIA ALESSANDRO ALGARDI PER IL DISSESTO DEL MANTO

STRADALE . DEVIALE LE LINEE BUS DI ZONA.

CIRCOLAZIONE SCORREVOEL SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE

LE DIREZIONI.

AD OSTIA CHIUSA VIA CORRADO DEL GRECO PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE

TRA VIA TAGASTE E VIA CARLO BOSIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

AL CENTRO CONGRESSI LA NUVOLA E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA QUARTA EDIZIONE

DEL “CYBERTECH EUROPE 2019”, LA KERMESSE INTERNAZIONALE DEDICATA ALLA

SICUREZZA DIGITALE. POSSIBILI DISAGI IN ZONA

E QUESTA SERA LA ROMA TORNA IN CAMPO ALLE 19.00 . I GIALLOROSSI, IN

OCCASIONE DELLA QUINTA GIORNATA DI CAMPIONATO AFFRONTERANNO ALLO STADIO

OLIMPICO, I BERGAMASCHI DELL’ATALANTA .

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34

34

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma