Traffico Roma del 25-09-2019 ore 14:30
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UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA SIAMO ALL’ALTEZZA
DELLA RAMPA DI IMMISSOINE DEL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA VIA AURELIA ANTICA
E VIA NICOLA LOMBARDI SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTA’.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA MONTIGLIO
E VIA ENRICO PESTALOZZI VERSO LA TRIONFALE.
STESSA SITUAZIONE IN VIA DI TORREVECCHIA TRA VIADEI MONTEBRUNO E VIALE DEI
MONFORTANI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
A MONTEVERDE CHIUSA VIA ALESSANDRO ALGARDI PER IL DISSESTO DEL MANTO
STRADALE . DEVIALE LE LINEE BUS DI ZONA.
CIRCOLAZIONE SCORREVOEL SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE
LE DIREZIONI.
AD OSTIA CHIUSA VIA CORRADO DEL GRECO PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE
TRA VIA TAGASTE E VIA CARLO BOSIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
AL CENTRO CONGRESSI LA NUVOLA E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA QUARTA EDIZIONE
DEL “CYBERTECH EUROPE 2019”, LA KERMESSE INTERNAZIONALE DEDICATA ALLA
SICUREZZA DIGITALE. POSSIBILI DISAGI IN ZONA
E QUESTA SERA LA ROMA TORNA IN CAMPO ALLE 19.00 . I GIALLOROSSI, IN
OCCASIONE DELLA QUINTA GIORNATA DI CAMPIONATO AFFRONTERANNO ALLO STADIO
OLIMPICO, I BERGAMASCHI DELL’ATALANTA .
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma