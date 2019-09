Traffico Roma del 25-09-2019 ore 16:30

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE NEL

TRATTO ROMA FIUMICINO APPIA , IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E

SALARIA

SULLA VIA FLAMINIA DISAGI PER LAVORI DI POTATURA: RALLENTAMENTI IN

AVVICINAMENTO AL CIMITERO FLAMINIO, IN USCITA DALLA CITTA’

CODE SULLA TANGENZIALE EST DA DA CORSO DI FRANCIA A SALARIA IN DIREZIONE

SAN GIOVANNI

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ANCORA CHIUSA LA STAZIONE BARBERINI.

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma