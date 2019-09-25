Traffico Roma del 25-09-2019 ore 17:00
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SULLA VIA FLAMINIA SONO DIMINUITE LE CODE CAUSATE DAI LAVORI DI POTATURA
IN USCITA DALLA CITTA’ TRA IL CIMITERO FLAMINIO E MALBORGHETTO,
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO TRA LE
USCITE PER LA PONTINA E LA ROMANINA, IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E
SALARIA E TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA
CODE SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA
IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, MENTRE VERSO LO STADIO TROVIAMO BREVI CODE PER
INCIDENTE SUBITO DOPO L’INGRESSO DALLA VIA SALARIA
A TORRE ANGELA, RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DI TORRENOVA PER UN INCIDENTE
AVVENUTO ALL’INCROCIO CON VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA
CODE PER LAVORI SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI VALLERANO E CASTEL ROMANO
DIREZIONE POMEZIA
ALLO STADIO OLIMPICO QUESTA SERA ALLE 19.00 . ROMA ATALANTA CHIUSURE E
DEVIAZIONI COME DI CONSUTE SULLE STRADE INTORNO ALL’OLIMPICO
DOMANI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE SCIOPERO DI DUE ORE SULLE LINEE ATAC, ROMA TPL
E COTRAL: DALLE 10 A MEZZOGIORNO SARANNO POSSIBILI STOP SU BUS, FILOBUS,
TRAM, METROPOLITANE E SULLE LINEE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-
NORD.
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MASSIMO VESCHI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma