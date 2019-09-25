Traffico Roma del 25-09-2019 ore 17:30
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IN CENTRO SI TRANSITA CON DIFFICOLTA’ IN VIA EMANUELE FILIBERTO A SEGUITO
DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA GALILEI
ALTRO INCIDENTE A TORRE ANGELA, CON RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DI
TORRENOVA ALL’INCROCIO CON VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO TRA LE
USCITE PER LA PONTINA E LA ROMANINA, IN INTERNA CODE TRA LA CASSIA E
SALARIA E TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA
CODE SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA
IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, MENTRE VERSO LO STADIO TROVIAMO CODE DA VIA
DELLE VALLI A VIA SALARIA
ALLO STADIO OLIMPICO QUESTA SERA ALLE 19.00 . ROMA ATALANTA CHIUSURE E
DEVIAZIONI COME DI CONSUTE SULLE STRADE INTORNO ALL’OLIMPICO
DOMANI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE SCIOPERO DI DUE ORE SULLE LINEE ATAC, ROMA TPL
E COTRAL: DALLE 10 A MEZZOGIORNO SARANNO POSSIBILI STOP SU BUS, FILOBUS,
TRAM, METROPOLITANE E SULLE LINEE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-
NORD.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma