Traffico Roma del 25-09-2019 ore 18:00
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SULLA VIA FLAMINIA LUNGHE CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA DEI DUE PONTI E
SAXA RUBRA
CODE SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO TRA LA TIBURTINA E LA NOMENTANA IN
ENTRAMBE LE CARREGGIATE , POI DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI, E DA VIA DELLE VALLI A VIA SALARIA VERSO LO STADIO
IN CENTRO SI TRANSITA CON DIFFICOLTA’ IN VIA EMANUELE FILIBERTO A SEGUITO
DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA GALILEI
ALTRO INCIDENTE A TORRE ANGELA, CON RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DI
TORRENOVA ALL’INCROCIO CON VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO TRA LE
USCITE PER LA PONTINA E LA ROMANINA, IN INTERNA CODE TRA LA CASSIA E
SALARIA E TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA
DOMANI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE SCIOPERO DI DUE ORE SULLE LINEE ATAC, ROMA TPL
E COTRAL: DALLE 10 A MEZZOGIORNO SARANNO POSSIBILI STOP SU BUS, FILOBUS,
TRAM, METROPOLITANE E SULLE LINEE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-
NORD.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma