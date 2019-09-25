Traffico Roma del 25-09-2019 ore 19:00
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LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO TRA LE
USCITE PER LA PONTINA E LA ROMANINA, IN INTERNA CODE TRA LA CASSIA E
SALARIA E TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA
SULLA VIA FLAMINIA LUNGHE CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA DEI DUE PONTI E
SAXA RUBRA
CODE SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO TRA LA TIBURTINA E LA NOMENTANA IN
ENTRAMBE LE CARREGGIATE , POI DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI, E DA VIA DELLE VALLI A VIA SALARIA VERSO LO STADIO
SI TRANSITA CONDIFFICOLTA’ IN VIA DELLA CAMILLUCCIA A SEGUITO DI UN
INCIDENTE AVVENUTO IN DIREZIONE PIAZZA WALTER ROSSI
SULLA PONTINA CODE IN DIREZIONE EUR DA SPINACETO AL BIVIO CON LA
CRISTOFORO COLOMBO
DOMANI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE SCIOPERO DI DUE ORE SULLE LINEE ATAC, ROMA TPL
E COTRAL: DALLE 10 A MEZZOGIORNO SARANNO POSSIBILI STOP SU BUS, FILOBUS,
TRAM, METROPOLITANE E SULLE LINEE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-
NORD.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma