Traffico Roma del 25-09-2019 ore 19:30
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SI TRANSITA CON DIFFICOLTA’ SU LUNGOTEVERE THAON DI REVELPER UN INCIDENTE
AVVENUTO ALL’INCROCIO CON VIA MARTINO LONGHI
SI TRANSITA CONDIFFICOLTA’ PER UN INCIDENTE ANCHE IN VIA DELLA
CAMILLUCCIA IN DIREZIONE PIAZZA WALTER ROSSI
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO TRA LA
ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA, IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA
E SALARIA E TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA
LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE TRA LA TIBURTINA E LA
NOMENTANA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE , POI DA CORSO DI FRANCIA A VIA
SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, E DA VIA DELLE VALLI A VIA SALARIA
VERSO LO STADIO
DOMANI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE SCIOPERO DI DUE ORE SULLE LINEE ATAC, ROMA TPL
E COTRAL: DALLE 10 A MEZZOGIORNO SARANNO POSSIBILI STOP SU BUS, FILOBUS,
TRAM, METROPOLITANE E SULLE LINEE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-
NORD.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma