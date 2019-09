Traffico Roma del 25-09-2019 ore 20:00

DOPO UN INCIDENTE ANCORA LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST PER UN

INCIDENTE TRA IL BIVIO PER LA A24 E LA NOMENTANA DIREZIONE STADIO , LA

CARREGGIATA E’ TEMPORANEAMENTE CHIUSA E SI STANNO FORMANDO CODE A PARTIRE

DA VIALE CASTRENSE MENTRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI RESIDUE CODE TRA TOR

DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA

SI TRANSITA CON DIFFICOLTA’ SU LUNGOTEVERE THAON DI REVEL PER UN INCIDENTE

AVVENUTO ALL’INCROCIO CON VIA MARTINO LONGHI

LUNGHE CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DELLA CAMILLUCCIA IN DIREZIONE

PIAZZA WALTER ROSSI

IN SMALTIMENTO LE CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE

TRA LA PONTINA E L’APPIA

E CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO,

DOMANI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE SCIOPERO DI DUE ORE SULLE LINEE ATAC, ROMA TPL

E COTRAL: DALLE 10 A MEZZOGIORNO SARANNO POSSIBILI STOP SU BUS, FILOBUS,

TRAM, METROPOLITANE E SULLE LINEE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-

NORD.

