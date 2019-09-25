Traffico Roma del 25-09-2019 ore 20:00
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DOPO UN INCIDENTE ANCORA LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST PER UN
INCIDENTE TRA IL BIVIO PER LA A24 E LA NOMENTANA DIREZIONE STADIO , LA
CARREGGIATA E’ TEMPORANEAMENTE CHIUSA E SI STANNO FORMANDO CODE A PARTIRE
DA VIALE CASTRENSE MENTRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI RESIDUE CODE TRA TOR
DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA
SI TRANSITA CON DIFFICOLTA’ SU LUNGOTEVERE THAON DI REVEL PER UN INCIDENTE
AVVENUTO ALL’INCROCIO CON VIA MARTINO LONGHI
LUNGHE CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DELLA CAMILLUCCIA IN DIREZIONE
PIAZZA WALTER ROSSI
IN SMALTIMENTO LE CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE
TRA LA PONTINA E L’APPIA
E CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO,
DOMANI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE SCIOPERO DI DUE ORE SULLE LINEE ATAC, ROMA TPL
E COTRAL: DALLE 10 A MEZZOGIORNO SARANNO POSSIBILI STOP SU BUS, FILOBUS,
TRAM, METROPOLITANE E SULLE LINEE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-
NORD.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma