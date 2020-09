Traffico Roma del 25-09-2020 ore 08:00

Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati all’ascolto il traffico intenso è lungo il tratto Urbano della A24 ci sono il coronamento di da Portonaccio fino alla tangenziale est proseguendo la tangenziale est verso lo stadio Olimpico rallentamenti dalla via Salaria a via dei Campi Sportivi sciopero del trasporto pubblico oggi a Roma e nel Lazio lo sciopero interesserà Atac e Roma TPL ed inizierà alle 10 notevoli ripercussioni sul traffico i servizi saranno comunque regolari dall’inizio del Servizio diurno sino alle 10 e nel pomeriggio dalle 17 alle 20 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it residua shoebuy tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma