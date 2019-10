Traffico Roma del 25-10-2019 ore 10:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Luceverde Roma no Buongiorno e ben trovati dalla redazione luce verde sul Raccordo Anulare traffico rallenta lungo la carreggiata interna tra La Casilina è la via Appia fine anche in esterno della Pisana via i comandamenti sulla via Flaminia raccordo anulare via di Grottarossa si sta situazione sulla via Salaria tra via Cortona e l’aeroporto dell’Urbe rallentamenti poi sulla via Aurelia tra via Pio Spezi alla Circonvallazione Cornelia trafficata via Leone XIII e la via Trionfale rallentamenti in via Boccea raccordo in via Cornelia rimangono file sul tratto Urbano dell’a24 tra Viale Palmiro Togliatti la tangenziale est verso Roma c’è un incidente rallentato il traffico in via Cristoforo Colombo nei pressi di Casal Palocco Oggi sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico a rischio le corse Atac di bus tram e metropolitane dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine turno sempre dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 A fine servizio non saranno garantiti i collegamenti extra urbani delle linee Cotral per quanto riguarda il trasporto ferroviario lo Shopavanti fino alle ore 21 di oggi saranno comunque garantiti i treni regionali nelle fasce pendolari dalle 6 alle 9 dalle 18 alle 21 Ferrovie dello Stato in forma è che le frecce ciclo e hanno regolarmente per seguire in tempo reale aggiornamenti tutti i nostri servizi Scarica gratuitamente le app di luce verde su Google Play Store su iTunes Beda Massimiliano Marazzi per il momento è tutto a più tardi un servizio a cura della della polizia locale di Roma CapitaleIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma