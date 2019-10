Traffico Roma del 25-10-2019 ore 12:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

rumah infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane in prossimità della via Pontina traffico Lungotevere covalentemente Trabia Santa Maria in cosmedin del ponte Garibaldi verso ponte Flaminio sempre per incidente traffico rallenta in via Monte Massico all’incrocio con via Monte Cervialto legge rallentamenti poi sulla tangenziale est in prossimità della A24 roma-teramo verso San Giovanni Oggi sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico a rischio le corse Atac di bus tram e metropolitane dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine turno sempre con il medesimo orario non saranno garantiti i collegamenti extra urbani delle linee Cotral per quanto riguarda il trasporto ferroviario lo sciopero Andreafino alle ore 21 di oggi saranno comunque garantiti i treni regionali delle fasce pendolari dalle 18 alle 21 Ferrovie dello Stato in forma e che le frecce circoleranno regolarmente in centro domani sabato 26 ottobre dalle 14 alle 19 corteo di protesta da Piazza della Repubblica a Piazza Madonna di Loreto il corteo sfilerà lungo Piazza dei Cinquecento via Cavour via dei Fori Imperiali di diverse linee bus di zonaIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma