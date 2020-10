Traffico Roma del 25-10-2020 ore 12:30

Luceverde Roma Buona giornata e buona domenica da Simona Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento rallentamenti a causa di un incidente sulla via Anagnina Appena prima del raccordo procedendo verso Grottaferrata non si escludono ripercussioni per il traffico proveniente dalla via Tuscolana incidente anche tra via Trionfale Largo Cervinia in questo caso possibili ripercussioni ricordiamo due strade al momento chiusa al traffico si tratta di viale Baccelli strada vicino alle Terme di Caracalla e alla zona di San Saba viale Baccelli dove sono in Corso lavori alberature la riapertura alle 16 chiusa via Veneto in direzione di piazza Barberini da piazzale Brasile traffico deviato verso Corso d’Italia Oppure verso via di Porta Pinciana la riapertura è in programma alle 14 per i dettagli di queste e di altre notizie Comunque potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma