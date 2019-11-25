Traffico Roma del 25-11-2019 ore 07:30
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INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE
TRA LO SVINCOLO DELLA CASILINA E LA NOMENTANA IN CARREGGIATA ESTERNA. IN
CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA PRENESTINA FINO
ALL’APPIA.
PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA ALL’INCROCIO CON VIA
DELLA MARCIGLIANA DIREZIONE CENTRO. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DELL’AMBA
ARADAM RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI LATERANI DIREZIONE PIAZZA
NUMA POMPILIO.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELAL A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA
TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA
TORRENOVA FINO AL RACCORDO ANULARE. SULLA STATALE 148 PONTINA SI RALLENTA
DA CASTEL ROMANO A VIA DECIMA DIREZIONE ROMA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma