Traffico Roma del 25-11-2019 ore 07:30

INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE

TRA LO SVINCOLO DELLA CASILINA E LA NOMENTANA IN CARREGGIATA ESTERNA. IN

CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA PRENESTINA FINO

ALL’APPIA.

PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA ALL’INCROCIO CON VIA

DELLA MARCIGLIANA DIREZIONE CENTRO. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DELL’AMBA

ARADAM RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI LATERANI DIREZIONE PIAZZA

NUMA POMPILIO.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELAL A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA

TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA

TORRENOVA FINO AL RACCORDO ANULARE. SULLA STATALE 148 PONTINA SI RALLENTA

DA CASTEL ROMANO A VIA DECIMA DIREZIONE ROMA.

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma