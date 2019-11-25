Traffico Roma del 25-11-2019 ore 08:00
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO
DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA NOMENTANA IN CARREGGIATA ESTERNA. IN
CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA PRENESTINA FINO ALL’
ARDEATINA..
PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA ALL’INCROCIO CON VIA
DELLA MARCIGLIANA DIREZIONE CENTRO. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DELL’AMBA
ARADAM RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI LATERANI DIREZIONE PIAZZA
NUMA POMPILIO, RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA DRUSO DIREZIONE SAN GIOVANNI.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELAL A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA
TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA
TORRENOVA FINO AL RACCORDO ANULARE. SULLA STATALE 148 PONTINA SI RALLENTA
DA CASTEL ROMANO A VIA DECIMA DIREZIONE ROMA, RALLENTAMENTI ANCHE SULLA
VIA DEL MARE E VIA OSTIENSE TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E TOR DI
VALLE DIREZIONE CENTRO..
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma