Traffico Roma del 25-11-2019 ore 09:30
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CHIUSA TEMPORANEAMENTE PER LAVORI LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA
ALL’ALTEZZA DI VIA TEODORICO.
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO
DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA NOMENTANA IN CARREGGIATA ESTERNA. IN
CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA PRENESTINA FINO ALL’
ARDEATINA..
UN INCIDENTE IN VIA DELL’AMBA ARADAM RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI
VIA DEI LATERANI DIREZIONE PIAZZA NUMA POMPILIO, RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA
DRUSO DIREZIONE SAN GIOVANNI. UN ALTRO INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO
RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER VIA DEI CAMPI SPORTIVI
DIREZIONE STADIO. DISAGI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI PER UN
INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER VIALE DEI MONTI
TIBURTINI DIREZIONE SAN GIOVANNI.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA
TANGENZIALE EST.
SULLA STATALE 148 PONTINA SI RALLENTA DA TOR DE CENCI A VIA CRISTOFORO
COLOMBO DIREZIONE CENTRO.,
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma