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Traffico Roma del 25-11-2019 ore 09:30

di - 25 Novembre 2019 - 9:30

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CHIUSA  TEMPORANEAMENTE   PER LAVORI LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA
ALL’ALTEZZA DI VIA TEODORICO.
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI  PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO
DELLA  DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA NOMENTANA IN CARREGGIATA ESTERNA. IN
CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA PRENESTINA FINO ALL’
ARDEATINA.. 
 UN INCIDENTE  IN VIA DELL’AMBA ARADAM  RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI
VIA DEI LATERANI DIREZIONE PIAZZA NUMA POMPILIO, RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA
DRUSO DIREZIONE SAN GIOVANNI. UN ALTRO INCIDENTE  SU VIA DEL FORO ITALICO
RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER VIA DEI CAMPI SPORTIVI
DIREZIONE STADIO. DISAGI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI PER UN
INCIDENTE  AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER VIALE DEI MONTI
TIBURTINI DIREZIONE SAN GIOVANNI.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA  A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA
TANGENZIALE EST. 
SULLA STATALE 148 PONTINA SI RALLENTA DA  TOR DE CENCI A VIA CRISTOFORO
COLOMBO DIREZIONE  CENTRO., 
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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