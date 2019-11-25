Traffico Roma del 25-11-2019 ore 10:00
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.. CHIUSA TEMPORANEAMENTE PER LAVORI LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA
ALL’ALTEZZA DI VIA TEODORICO. SEMPRE PER LAVORI CHIUSA VIA ORIOLO ROMANO
ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI. DIREZIONE VIA CASSIA.
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA
DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, MENTRE IN CARREGGIATA
INTERNA SI RALLENTA DALLA CASILINA FINO ALLO SVINCOLO PER FIUMICINO.
. DISAGI SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER VIALE DEI MONTI TIBURTINI DIREZIONE SAN
GIOVANNI. SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO RALLENTAMENTI DAL RACCORDO
ANULARE FINO ALL’OSTIENSE DIREZIONE VIA DELLA MAGLIANA.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA
TANGENZIALE EST.
SULLA STATALE 148 PONTINA SI RALLENTA DA TOR DE CENCI A VIA CRISTOFORO
COLOMBO DIREZIONE CENTRO.,
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma