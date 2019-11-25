RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Traffico Roma del 25-11-2019 ore 10:30

di - 25 Novembre 2019 - 10:30

Più informazioni su


.. CHIUSA  TEMPORANEAMENTE   PER LAVORI LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA
ALL’ALTEZZA DI VIA TEODORICO. SEMPRE PER LAVORI CHIUSA  VIA ORIOLO ROMANO
ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI. DIREZIONE VIA CASSIA.
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI  PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA
DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, MENTRE IN CARREGGIATA
INTERNA SI RALLENTA  DALLA CASILINA FINO ALLO SVINCOLO PER FIUMICINO.
. DISAGI  SULLA TANGENZIALE  EST RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE  AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER VIALE  DEI MONTI TIBURTINI DIREZIONE SAN
GIOVANNI. SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO  RALLENTAMENTI DAL RACCORDO
ANULARE FINO ALL’OSTIENSE DIREZIONE VIA DELLA MAGLIANA.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA  A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA
TANGENZIALE EST. 
SULLA STATALE 148 PONTINA SI RALLENTA DA  TOR DE CENCI A VIA CRISTOFORO
COLOMBO DIREZIONE  CENTRO., 
———————–
AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Più informazioni su