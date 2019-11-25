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Traffico Roma del 25-11-2019 ore 11:30

di - 25 Novembre 2019 - 11:30

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CHIUSA  TEMPORANEAMENTE   PER LAVORI LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA
ALL’ALTEZZA DI VIA TEODORICO. 
TORNATO REGOLARE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE TERMINATI I RALLENTAMENTI
  IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO ALLA ROMANINA
.
 DISAGI  SULLA TANGENZIALE  EST RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE  AVVENUTO
TRA LA VIA TIBURTINA E LO SVINCOLO  PER LO SCALO DI SAN LORENZO DIREZIONE
SAN GIOVANNI. UN ALTRO INCIDENTE  IN VIA DEI LARICI RALLENTAMENTI IN
PROSSIMITA’ DI VIA PRENESTINA E PROSEGUENDO SEMPRE SU VIA PRENESTINA 
RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DI ROCCA CENCIA.
.. INFINE SEGNALIAMO LA RIAPERTURA DEL PONTE PIETRO NENNI  IN DIREZIONE DEL
LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA. RIAPERTA ANCHE VIA ORIOLO ROMANO
ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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