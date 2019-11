Traffico Roma del 25-11-2019 ore 12:30

CHIUSA TEMPORANEAMENTE PER LAVORI LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA

ALL’ALTEZZA DI VIA TEODORICO.

TORNATO REGOLARE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE TERMINATI I RALLENTAMENTI

IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO ALLA ROMANINA

.

DISAGI SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO

TRA LA VIA TIBURTINA E LO SVINCOLO PER LO SCALO DI SAN LORENZO DIREZIONE

SAN GIOVANNI. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DEI LARICI RALLENTAMENTI IN

PROSSIMITA’ DI VIA PRENESTINA E PROSEGUENDO SEMPRE SU VIA PRENESTINA

RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DI ROCCA CENCIA.

.. INFINE SEGNALIAMO LA RIAPERTURA DEL PONTE PIETRO NENNI IN DIREZIONE DEL

LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA. RIAPERTA ANCHE VIA ORIOLO ROMANO

ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI.

