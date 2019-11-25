Traffico Roma del 25-11-2019 ore 12:30
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CHIUSA TEMPORANEAMENTE PER LAVORI LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA
ALL’ALTEZZA DI VIA TEODORICO.
TORNATO REGOLARE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE TERMINATI I RALLENTAMENTI
IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO ALLA ROMANINA
.
DISAGI SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO
TRA LA VIA TIBURTINA E LO SVINCOLO PER LO SCALO DI SAN LORENZO DIREZIONE
SAN GIOVANNI. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DEI LARICI RALLENTAMENTI IN
PROSSIMITA’ DI VIA PRENESTINA E PROSEGUENDO SEMPRE SU VIA PRENESTINA
RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DI ROCCA CENCIA.
.. INFINE SEGNALIAMO LA RIAPERTURA DEL PONTE PIETRO NENNI IN DIREZIONE DEL
LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA. RIAPERTA ANCHE VIA ORIOLO ROMANO
ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma