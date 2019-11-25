Traffico Roma del 25-11-2019 ore 13:30
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INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, NELLA ZONA NORD DELL’ANELLO:
IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA LE USCITE FLAMINA E CASSIA BIS.
ALTRO INCIDENTE A CINECITTà, IN PIAZZA DI CINECITTà ALTEZZA VIA TUSCOLANA:
CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA STESSA VIA TUSCOLANA A PARTIRE DA VIA DI TORRE
SPACCATA.
TORNIAMO A ROMA NORD, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE PER IL TRAFFICO INTENSO
SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, VERSO IL CENTRO.
CODE CHE RITROVIAMO SULLA VIA FLAMINA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE DI TOR
DI QUINTO VERSO I PARIOLI, E SULLA VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI A VIA DI
GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL GRA.
SULLA Tangenziale Est traffico rallentato fra Via PrenestinA e Viale
Castrense in direzione San Giovanni.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma