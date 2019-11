Traffico Roma del 25-11-2019 ore 13:30

INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, NELLA ZONA NORD DELL’ANELLO:

IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA LE USCITE FLAMINA E CASSIA BIS.

ALTRO INCIDENTE A CINECITTà, IN PIAZZA DI CINECITTà ALTEZZA VIA TUSCOLANA:

CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA STESSA VIA TUSCOLANA A PARTIRE DA VIA DI TORRE

SPACCATA.

TORNIAMO A ROMA NORD, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE PER IL TRAFFICO INTENSO

SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, VERSO IL CENTRO.

CODE CHE RITROVIAMO SULLA VIA FLAMINA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE DI TOR

DI QUINTO VERSO I PARIOLI, E SULLA VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI A VIA DI

GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL GRA.

SULLA Tangenziale Est traffico rallentato fra Via PrenestinA e Viale

Castrense in direzione San Giovanni.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma