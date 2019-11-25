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Traffico Roma del 25-11-2019 ore 15:30

di - 25 Novembre 2019 - 15:30

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SUL RACCORDO ANULARE  PER TRAFFICO E INCIDENTE  CODE LUNGO LA CARREGGIATA
ESTERNA TRA ARDEATINA E CASILINA , RALLENTAMENTI SOLO PER  TRAFFICO IN
CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA 
FILE SULLA SALARIA LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA
TANGENZIALE EST 
E SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI  TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E TRA
TIBURTINA E SVINCOLO A24 TUTTO  VERSO SAN GIOVANNI 
CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST 
VERSO ROMA CENTRO 
CODE PER LAVORI  SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DEL RISARO
VERSO OSTIA 
CHIUSA MOMENTANEAMENTE PER LAVORI LA CIRCONVALLAZIONE TUSCOLANA
ALL’INCROCIO CON VIA TEODORICO VERSO SAN GIOVANNI, TUTTI I VEICOLI VENGONO
DEVIATI SU VIA TEODORICO 
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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