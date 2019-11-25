Traffico Roma del 25-11-2019 ore 16:30
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SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO E INCIDENTE CODE LUNGO LA CARREGGIATA
ESTERNA TRA ARDEATINA E CASILINA , RALLENTAMENTI SOLO PER TRAFFICO IN
CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA
FILE SULLA SALARIA LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA
TANGENZIALE EST
E SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E TRA
TIBURTINA E SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST
VERSO ROMA CENTRO
CODE PER LAVORI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DEL RISARO
VERSO OSTIA
CHIUSA MOMENTANEAMENTE PER LAVORI LA CIRCONVALLAZIONE TUSCOLANA
ALL’INCROCIO CON VIA TEODORICO VERSO SAN GIOVANNI, TUTTI I VEICOLI VENGONO
DEVIATI SU VIA TEODORICO
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma