Traffico Roma del 25-11-2019 ore 17:00
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FILE PER INCIDENTE SULLA SALARIA LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA L’AEROPORTO
DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER INCIDENTE TRA VIA FILIPPO
FIORENTINO E IL RACCORDO ANULARE, INCIDENTE ANCHE VERSO LA TANGENZIALE
FILE A PORTIRE DA PORTONACCIO
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E A
TRATTI CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LO SVINCOLO A24. CODE ANCHE IN
CARREGGIATA INTE RNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA
CASILINA E APPIA
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E TRA
TIBURTINA E SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
CODE PER LAVORI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DEL RISARO
VERSO OSTIA
ANCORA CHIUSA PER LAVORI LA CIRCONVALLAZIONE TUSCOLANA ALL’INCROCIO CON
VIA TEODORICO VERSO SAN GIOVANNI, TUTTI I VEICOLI VENGONO DEVIATI SU VIA
TEODORICO
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma