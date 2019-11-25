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Traffico Roma del 25-11-2019 ore 17:00

di - 25 Novembre 2019 - 17:00

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FILE PER INCIDENTE SULLA SALARIA LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA L’AEROPORTO
DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST 
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER INCIDENTE TRA VIA FILIPPO
FIORENTINO E IL RACCORDO ANULARE,   INCIDENTE ANCHE VERSO LA TANGENZIALE
FILE A PORTIRE DA PORTONACCIO 
SUL RACCORDO ANULARE  LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI  E A
TRATTI CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LO SVINCOLO A24.  CODE ANCHE IN
CARREGGIATA INTE RNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA  E PIU’ AVANTI TRA
CASILINA E APPIA 
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI  TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E TRA
TIBURTINA E SVINCOLO A24 TUTTO  VERSO SAN GIOVANNI 
CODE PER LAVORI  SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DEL RISARO
VERSO OSTIA 
ANCORA CHIUSA  PER LAVORI LA CIRCONVALLAZIONE TUSCOLANA ALL’INCROCIO CON
VIA TEODORICO VERSO SAN GIOVANNI, TUTTI I VEICOLI VENGONO DEVIATI SU VIA
TEODORICO 
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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