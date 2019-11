Traffico Roma del 25-11-2019 ore 17:30

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER INCIDENTE TRA VIA FILIPPO

FIORENTINO E IL RACCORDO ANULARE, IN USCITRA DALLA CAPITALE

DISAGI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E L’APPIA E POI DI SEGUITO PER INCIDNETE TRA

L’USCITA PER ROMA SUD E LO SVINCOLO A24

FILE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E PIU’

AVANTI TRA CASILINA E APPIA E TRA LA ROMA FIUMIICNO E L’AURELIA

SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E TRA

TIBURTINA E SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI E VEERSO LO STADIO

OLIMPICO TRA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI

FILE PER LAVORI SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE

EST NELLE DUE DIREZIONI

CODE PER LAVORI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DEL

RISARO VERSO OSTIA

ANCORA CHIUSA PER LAVORI URGENTI LA CIRCONVALLAZIONE TUSCOLANA

ALL’INCROCIO CON VIA TEODORICO VERSO SAN GIOVANNI, TUTTI I VEICOLI VENGONO

DEVIATI SU VIA TEODORICO

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma