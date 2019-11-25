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Traffico Roma del 25-11-2019 ore 18:00

di - 25 Novembre 2019 - 18:00

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SUL RACCORDO ANULARE,  RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER
TRAFFICO E INCIDENTE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TIBURTINA
FILE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA  E PIU’
AVANTI TRA CASILINA E APPIA E TRA LA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE  AL RACCORDO ANULARE,
IN USCITA DA ROMA  
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI  TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E TRA
NOMENTANA E SVINCOLO A24 TUTTO  VERSO SAN GIOVANNI E VERSO LO STADIO
OLIMPICO TRA TIBURTINA, VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI 
FILE PER LAVORI SULLA SALARIA  TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE
EST NELLE DUE DIREZIONI 
CODE PER LAVORI ANCHE   SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DEL
RISARO VERSO OSTIA 
ALTRE CODE SULLA PONTINA DA  TOR DE CENCI AL RACCORDO ANULARE 
ANCORA CHIUSA PER LAVORI URGENTI  LA CIRCONVALLAZIONE TUSCOLANA
ALL’INCROCIO CON VIA TEODORICO VERSO SAN GIOVANNI, TUTTI I VEICOLI VENGONO
DEVIATI SU VIA TEODORICO 
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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