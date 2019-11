Traffico Roma del 25-11-2019 ore 18:30

MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICANTI IN QUESTE ORE SULLE STRADE DI

ROMA, E PROPRIO PER INCIDENTE RALLENTAMNTI IN PIAZZALE APPIO SU VIA APPIA

PIGNATELLI ALTEZZA VIA DELL’ALMONE, SU VIALE DELLA PRIMAVEREA E POI SU VIA

DELL’AMBA ARADAM ALTEZZA OSPEDALE SAN GIOVANNI

SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER

TRAFFICO E INCIDENTE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TIBURTINA

FILE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E PIU’

AVANTI TRA CASILINA E APPIA E TRA LA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO ANULARE,

IN USCITA DA ROMA

SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E TRA

NOMENTANA E SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI E VERSO LO STADIO

OLIMPICO TRA TIBURTINA, VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI

FILE PER LAVORI SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE

EST NELLE DUE DIREZIONI

CODE PER LAVORI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DEL

RISARO VERSO OSTIA

ALTRE CODE SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI AL RACCORDO ANULARE

ANCORA CHIUSA PER LAVORI URGENTI LA CIRCONVALLAZIONE TUSCOLANA

ALL’INCROCIO CON VIA TEODORICO VERSO SAN GIOVANNI, TUTTI I VEICOLI VENGONO

DEVIATI SU VIA TEODORICO

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma