Traffico Roma del 25-11-2019 ore 18:30
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MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICANTI IN QUESTE ORE SULLE STRADE DI
ROMA, E PROPRIO PER INCIDENTE RALLENTAMNTI IN PIAZZALE APPIO SU VIA APPIA
PIGNATELLI ALTEZZA VIA DELL’ALMONE, SU VIALE DELLA PRIMAVEREA E POI SU VIA
DELL’AMBA ARADAM ALTEZZA OSPEDALE SAN GIOVANNI
SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER
TRAFFICO E INCIDENTE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TIBURTINA
FILE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E PIU’
AVANTI TRA CASILINA E APPIA E TRA LA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO ANULARE,
IN USCITA DA ROMA
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E TRA
NOMENTANA E SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI E VERSO LO STADIO
OLIMPICO TRA TIBURTINA, VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI
FILE PER LAVORI SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE
EST NELLE DUE DIREZIONI
CODE PER LAVORI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DEL
RISARO VERSO OSTIA
ALTRE CODE SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI AL RACCORDO ANULARE
ANCORA CHIUSA PER LAVORI URGENTI LA CIRCONVALLAZIONE TUSCOLANA
ALL’INCROCIO CON VIA TEODORICO VERSO SAN GIOVANNI, TUTTI I VEICOLI VENGONO
DEVIATI SU VIA TEODORICO
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma