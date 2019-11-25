RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Traffico Roma del 25-11-2019 ore 19:30

di - 25 Novembre 2019 - 19:30

Più informazioni su


METRO C INTERROTTA TRA INTERRROTTA TRA GROTTE COLONI E PANTANO PER UN
GUASTO AD UN TRENO 
MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICANTI IN QUESTE ORE SULLE STRADE DI
ROMA, E PROPRIO PER INCIDENTE RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI  SU VIA
ARDEATINA ALTEZZA VICOLO DELL’ANNUNZIATELLA E POI SU VIA OSTIENSE NEI
PRESSI DI VIA DEL FOSSO TORRINO 
RALLENTAMENTI PER INCIDIDENTI SU VIA APPIA PIGNATELLI INCROCIO CON VIA
DELL’ALMONE,  SU VIALE DELLA PRIMAVEREA E POI SU VIA DELL’AMBA ARADAM
ALTEZZA OSPEDALE SAN GIOVANNI 
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI  TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E TRA
NOMENTANA E SVINCOLO A24 TUTTO  VERSO SAN GIOVANNI 
MIGLIORATA INVECE LA SITUAZIONE DEL TRAFICO SUL RACCORDO ANULARE ORA 
RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA
CASILINA E TUSCOLANA  IN ESTERNA ALTEZZA AUTOSTRADA PER FIUMICINO 
FILE PER LAVORI SULLA SALARIA  TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE
EST NELLE DUE DIREZIONI 
CODE PER LAVORI ANCHE   SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DEL
RISARO VERSO OSTIA 
ANCORA CHIUSA PER LAVORI URGENTI  LA CIRCONVALLAZIONE TUSCOLANA
ALL’INCROCIO CON VIA TEODORICO VERSO SAN GIOVANNI, TUTTI I VEICOLI VENGONO
DEVIATI SU VIA TEODORICO 
 PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ
SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
 
———————–
AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Più informazioni su