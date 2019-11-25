Traffico Roma del 25-11-2019 ore 19:30
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METRO C INTERROTTA TRA INTERRROTTA TRA GROTTE COLONI E PANTANO PER UN
GUASTO AD UN TRENO
MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICANTI IN QUESTE ORE SULLE STRADE DI
ROMA, E PROPRIO PER INCIDENTE RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SU VIA
ARDEATINA ALTEZZA VICOLO DELL’ANNUNZIATELLA E POI SU VIA OSTIENSE NEI
PRESSI DI VIA DEL FOSSO TORRINO
RALLENTAMENTI PER INCIDIDENTI SU VIA APPIA PIGNATELLI INCROCIO CON VIA
DELL’ALMONE, SU VIALE DELLA PRIMAVEREA E POI SU VIA DELL’AMBA ARADAM
ALTEZZA OSPEDALE SAN GIOVANNI
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E TRA
NOMENTANA E SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
MIGLIORATA INVECE LA SITUAZIONE DEL TRAFICO SUL RACCORDO ANULARE ORA
RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA
CASILINA E TUSCOLANA IN ESTERNA ALTEZZA AUTOSTRADA PER FIUMICINO
FILE PER LAVORI SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE
EST NELLE DUE DIREZIONI
CODE PER LAVORI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DEL
RISARO VERSO OSTIA
ANCORA CHIUSA PER LAVORI URGENTI LA CIRCONVALLAZIONE TUSCOLANA
ALL’INCROCIO CON VIA TEODORICO VERSO SAN GIOVANNI, TUTTI I VEICOLI VENGONO
DEVIATI SU VIA TEODORICO
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ
SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma