Traffico Roma del 25-11-2019 ore 20:00

ANCORA PROBLEMI AL TRAFFICO PER I TANTI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI

IN QUESTE ORE SULLE STRADE DI ROMA

E PROPRIO PER INCIDENTI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SU VIA

ARDEATINA ALTEZZA VICOLO DELL’ANNUNZIATELLA E POI SU VIA OSTIENSE NEI

PRESSI DI VIA DEL FOSSO DEL TORRINO

RALLENTAMENTI PER INCIDIDENTI ANCHE SU VIA APPIA PIGNATELLI INCROCIO CON

VIA DELL’ALMONE, SU VIALE DELLA PRIMAVEREA E POI SU VIA DELL’AMBA ARADAM

ALTEZZA OSPEDALE SAN GIOVANNI

SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO TRA CORSO DI FRANCIA E

SALARIA VERSO SAN GIOVANNI

FILE PER LAVORI SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE

EST VERO ROMA

CODE PER LAVORI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DEL

RISARO VERSO OSTIA

PER QUANTO RIGURDA IL RACCORDO ANULARE ORA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA

INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E IN ESTERNA TRA L LA ROMA FIUMICINO E

LA VIA DEL MARE

ANCORA CHIUSA PER LAVORI URGENTI LA CIRCONVALLAZIONE TUSCOLANA

ALL’INCROCIO CON VIA TEODORICO VERSO SAN GIOVANNI, TUTTI I VEICOLI VENGONO

DEVIATI SU VIA TEODORICO

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34.

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma