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Traffico Roma del 25-11-2019 ore 20:00

di - 25 Novembre 2019 - 20:00

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ANCORA  PROBLEMI AL TRAFFICO PER  I TANTI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI 
IN QUESTE ORE SULLE STRADE DI ROMA
E PROPRIO PER INCIDENTI  RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI  SU VIA
ARDEATINA ALTEZZA VICOLO DELL’ANNUNZIATELLA E POI SU VIA OSTIENSE NEI
PRESSI DI VIA DEL FOSSO DEL TORRINO 
RALLENTAMENTI PER INCIDIDENTI ANCHE SU VIA APPIA PIGNATELLI INCROCIO CON
VIA DELL’ALMONE,  SU VIALE DELLA PRIMAVEREA E POI SU VIA DELL’AMBA ARADAM
ALTEZZA OSPEDALE SAN GIOVANNI 
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI  MA PER TRAFFICO TRA CORSO DI FRANCIA E
SALARIA  VERSO SAN GIOVANNI 
FILE PER LAVORI SULLA SALARIA  TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE
EST VERO ROMA 
CODE PER LAVORI ANCHE   SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DEL
RISARO VERSO OSTIA 
PER QUANTO RIGURDA IL RACCORDO ANULARE  ORA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA
INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E  IN ESTERNA TRA L LA ROMA FIUMICINO E
LA VIA DEL MARE 
ANCORA CHIUSA PER LAVORI URGENTI  LA CIRCONVALLAZIONE TUSCOLANA
ALL’INCROCIO CON VIA TEODORICO VERSO SAN GIOVANNI, TUTTI I VEICOLI VENGONO
DEVIATI SU VIA TEODORICO 
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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