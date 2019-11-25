Traffico Roma del 25-11-2019 ore 20:00
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ANCORA PROBLEMI AL TRAFFICO PER I TANTI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI
IN QUESTE ORE SULLE STRADE DI ROMA
E PROPRIO PER INCIDENTI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SU VIA
ARDEATINA ALTEZZA VICOLO DELL’ANNUNZIATELLA E POI SU VIA OSTIENSE NEI
PRESSI DI VIA DEL FOSSO DEL TORRINO
RALLENTAMENTI PER INCIDIDENTI ANCHE SU VIA APPIA PIGNATELLI INCROCIO CON
VIA DELL’ALMONE, SU VIALE DELLA PRIMAVEREA E POI SU VIA DELL’AMBA ARADAM
ALTEZZA OSPEDALE SAN GIOVANNI
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO TRA CORSO DI FRANCIA E
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI
FILE PER LAVORI SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE
EST VERO ROMA
CODE PER LAVORI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DEL
RISARO VERSO OSTIA
PER QUANTO RIGURDA IL RACCORDO ANULARE ORA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA
INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E IN ESTERNA TRA L LA ROMA FIUMICINO E
LA VIA DEL MARE
ANCORA CHIUSA PER LAVORI URGENTI LA CIRCONVALLAZIONE TUSCOLANA
ALL’INCROCIO CON VIA TEODORICO VERSO SAN GIOVANNI, TUTTI I VEICOLI VENGONO
DEVIATI SU VIA TEODORICO
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma