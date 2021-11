Traffico Roma del 25-11-2021 ore 12:30

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità ancora qualche difficoltà per un incidente sulla Tuscolana tre Capannelle e il raccordo anulare in uscita da Roma sul resto del territorio non si rilevano particolari difficoltà in corso da questa mattina che fino alle 14 una manifestazione in piazza Santi Apostoli possibili Dunque le ripercussioni al traffico Mentre per la visita del presidente francese a Roma oggi divieti di sosta e rimozioni in via Lombardia e in un’ampia zona compresa tra via del Corso Largo Chigi e via del Tritone Inoltre a partire dalle 16 scatteranno chiusure al traffico su via del Corso 3 via di San Claudio e Piazza Venezia in largo Chigi su Piazza San Claudio è in via del Tritone saranno deviate diverse linee di bus della zona dalle 15 alle 19 invece sit-in sulla piazza del Campidoglio e in base all’andamento della manifestazionesaranno possibili le ripercussioni al traffico soprattutto al momento dell’arrivo e del deflusso dei partecipanti

