Traffico Roma del 25-11-2021 ore 13:30

Luceverde Roma Di nuovo buon pomeriggio in redazione Massimo pesche al momento abbiamo pure per un incidente sulla via Salaria tra la tangenziale il aeroporto dell’Urbe in direzione del raccordo anulare su tangenziale est è lungo via del Foro Italico troviamo code tra la Salaria via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico ricordiamo che per la visita del presidente francese a Roma oggi divieto di sosta e rimozione in via Lombardia e in un’ampia zona compresa tra via del Corso Largo Chigi a via del Tritone dalle 16 scatenano chiusure al traffico su via del Corso 3 via di San Claudio in Piazza Venezia su Largo Chigi in piazza in Claudio e su via del Tritone saranno degli altri anche diverse linee di bus della zona sit-in invece dalle 15 alle 19 sulla piazza del Campidoglio in base all’andamento della manifestazione saranno possibili ripercussioni al traffico di zona soprattutto al momento dell’arrivo e del deflusso dei partecipanti bene Questa è la situazionemomento mentre per i dettagli di queste di altre notizie potete sempre consultare il sito a Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

