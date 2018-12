Traffico Roma del 25-12-2018 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 7:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

BUONGIORNO E BUON NATALE

CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE VIARIA DELLA

CAPITALE.

SULLA TANG. EST È SEMPE CHIUSA L’IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24

ROMA TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER CHI PROVIENE DA SAN

GIOVANNI, CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA TANGENZIALE EST CHE DA VIALE

DELLO SCALO DI SAN LORENZO IMMETTE DIRETTAMENTE SULLA STESSA RAMPA. LA

CHIUSURA SI È RESA NECESSARIA A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE.

IN PROGRAMMA ALLE ORE 10.30, NELLA BASILICA VATICANA, LA SANTA MESSA DI

NATALE , MENTRE A MEZZOGIORNO PAPA FRANCESCO RIVOLGERÀ IL MESSAGGIO

NATALIZIO AL MONDO ED IMPARTIRÀ LA BENEDIZIONE URBI ET ORBI AI NUMEROSI

FEDELI PRESENTI IN PIAZZA SAN PIETRO.

CONTEMPORANEAMENTE UN REPARTO DELLA LEGIONE CARABINIERI LAZIO SFILERÀ TRA

LE 10,30 E LE 12,30 DA VIA DALLA CHIESA A SAN PIETRO, PERCORRENDO VIA FABIO

MASSIMO, VIA TERENZIO, VIA PALLAVICINI, VIA DELLA TRASPONTINA E VIA DELLA

CONCILIAZIONE. POSSIBILI DEVIAZIONI O BREVI STOP PER LE LINEE BUS.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO IL SERVIZIO SARÀ ATTIVO DALLE

8,30 ALLE 13 E DALLE 16,30 ALLE 21. LA NOVITÀ DI QUEST’ANNO È CHE, PER LA

PRIMA VOLTA, NEL POMERIGGIO SARANNO ATTIVE ANCHE LA ROMA-LIDO E LA TRATTA

URBANA DELLA ROMA-NORD. LA TERMINI-CENTOCELLE, INVECE, VIAGGERÀ DALLE 8,30

ALLE 13. REGOLARI I BUS NOTTURNI.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma