Traffico Roma del 25-12-2018 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 8:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONGIORNO E BUON NATALE
CIRCOLAZIONE REGOLARE E SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE.
SULLA TANG. EST È SEMPE CHIUSA L’IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24
ROMA TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER LE PROVENIENZE DA SAN
GIOVANNI, CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA TANGENZIALE EST CHE DA VIALE
DELLO SCALO DI SAN LORENZO IMMETTE DIRETTAMENTE SULLA STESSA RAMPA. LA
CHIUSURA SI È RESA NECESSARIA A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE.
A SAN PIETRO IN PROGRAMMA ALLE 10.30, NELLA BASILICA VATICANA, LA SANTA
MESSA DI NATALE, MENTRE A MEZZOGIORNO PAPA FRANCESCO RIVOLGERÀ IL
MESSAGGIO NATALIZIO ED IMPARTIRÀ LA BENEDIZIONE URBI ET ORBI AI NUMEROSI
FEDELI PRESENTI.
CONTEMPORANEAMENTE UN REPARTO DELLA LEGIONE CARABINIERI LAZIO SFILERÀ TRA
LE 10,30 E LE 12,30 DA VIA DALLA CHIESA A SAN PIETRO, PERCORRENDO VIA FABIO
MASSIMO, VIA TERENZIO, VIA PALLAVICINI, VIA DELLA TRASPONTINA E VIA DELLA
CONCILIAZIONE. POSSIBILI DEVIAZIONI O BREVI STOP PER LE LINEE BUS.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO IL SERVIZIO SARÀ ATTIVO DALLE
8,30 ALLE 13 E DALLE 16,30 ALLE 21. LA NOVITÀ DI QUEST’ANNO È CHE, PER LA
PRIMA VOLTA, NEL POMERIGGIO SARANNO ATTIVE ANCHE LA ROMA-LIDO E LA TRATTA
URBANA DELLA ROMA-NORD. LA TERMINI-CENTOCELLE, INVECE, VIAGGERÀ DALLE 8,30
ALLE 13. REGOLARI I BUS NOTTURNI.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma