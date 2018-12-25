Traffico Roma del 25-12-2018 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 9:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONGIORNO E BUON NATALE
NON C’È TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, UN AUMENTO DELLA
CIRCOLAZIONE È PREVISTO A RIDOSSO DELL’ORA DI PRANZO PER GLI SPOSTAMENTI
LEGATI AI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO NATALE.
A SAN PIETRO IN PROGRAMMA ALLE 10.30, NELLA BASILICA VATICANA, LA SANTA
MESSA DI NATALE, MENTRE A MEZZOGIORNO PAPA FRANCESCO RIVOLGERÀ IL MESSAGGIO
NATALIZIO ED IMPARTIRÀ LA BENEDIZIONE URBI ET ORBI AI NUMEROSI FEDELI
PRESENTI.
CONTEMPORANEAMENTE UN REPARTO DELLA LEGIONE CARABINIERI LAZIO SFILERÀ TRA
LE 10,30 E LE 12,30 DA VIA DALLA CHIESA A SAN PIETRO, PERCORRENDO VIA FABIO
MASSIMO, VIA TERENZIO, VIA PALLAVICINI, VIA DELLA TRASPONTINA E VIA DELLA
CONCILIAZIONE. POSSIBILI DEVIAZIONI O BREVI STOP PER LE LINEE BUS.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO IL SERVIZIO SARÀ ATTIVO SINO ALLE
13 E DALLE 16,30 ALLE 21. LA NOVITÀ DI QUEST’ANNO È CHE, PER LA PRIMA
VOLTA, NEL POMERIGGIO SARANNO ATTIVE ANCHE LA ROMA-LIDO E LA TRATTA URBANA
DELLA ROMA-NORD. LA TERMINI-CENTOCELLE, INVECE, VIAGGERÀ FINO ALLE 13.
REGOLARI I BUS NOTTURNI.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma