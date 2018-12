Traffico Roma del 25-12-2018 ore 10:00

VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 9:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

BUONGIORNO E BUON NATALE

NON C’È TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, UN AUMENTO DELLA

CIRCOLAZIONE È PREVISTO A RIDOSSO DELL’ORA DI PRANZO PER GLI SPOSTAMENTI

LEGATI AI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO NATALE.

A SAN PIETRO IN PROGRAMMA ALLE 10.30, NELLA BASILICA VATICANA, LA SANTA

MESSA DI NATALE, MENTRE A MEZZOGIORNO PAPA FRANCESCO RIVOLGERÀ IL MESSAGGIO

NATALIZIO ED IMPARTIRÀ LA BENEDIZIONE URBI ET ORBI AI NUMEROSI FEDELI

PRESENTI.

CONTEMPORANEAMENTE UN REPARTO DELLA LEGIONE CARABINIERI LAZIO SFILERÀ TRA

LE 10,30 E LE 12,30 DA VIA DALLA CHIESA A SAN PIETRO, PERCORRENDO VIA FABIO

MASSIMO, VIA TERENZIO, VIA PALLAVICINI, VIA DELLA TRASPONTINA E VIA DELLA

CONCILIAZIONE. POSSIBILI DEVIAZIONI O BREVI STOP PER LE LINEE BUS.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO IL SERVIZIO SARÀ ATTIVO SINO ALLE

13 E DALLE 16,30 ALLE 21. LA NOVITÀ DI QUEST’ANNO È CHE, PER LA PRIMA

VOLTA, NEL POMERIGGIO SARANNO ATTIVE ANCHE LA ROMA-LIDO E LA TRATTA URBANA

DELLA ROMA-NORD. LA TERMINI-CENTOCELLE, INVECE, VIAGGERÀ FINO ALLE 13.

REGOLARI I BUS NOTTURNI.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma