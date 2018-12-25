Traffico Roma del 25-12-2018 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 10:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONGIORNO E BUON NATALE
POCO IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, UN AUMENTO DELLA
CIRCOLAZIONE È PREVISTO A RIDOSSO DELL’ORA DI PRANZO PER GLI SPOSTAMENTI
LEGATI AI FESTEGGIAMENTI DEL NATALE.
A SAN PIETRO IN PROGRAMMA TRA POCO ALLE 10.30, NELLA BASILICA VATICANA, LA
SANTA MESSA DI NATALE, MENTRE A MEZZOGIORNO PAPA FRANCESCO RIVOLGERÀ IL
MESSAGGIO NATALIZIO ED IMPARTIRÀ LA BENEDIZIONE URBI ET ORBI AI NUMEROSI
FEDELI PRESENTI.
E SEMPRE TRA POCHI MINUTI A PARTIRE DALLE 10:30 UN REPARTO DELLA LEGIONE
CARABINIERI LAZIO SFILERÀ DA VIA DALLA CHIESA PERAGGIUNGERE ALLE 12:30 SAN
PIETRO, PERCORRENDO VIA FABIO MASSIMO, VIA TERENZIO, VIA PALLAVICINI, VIA
DELLA TRASPONTINA E VIA DELLA CONCILIAZIONE. POSSIBILI DEVIAZIONI O BREVI
STOP PER LE LINEE BUS.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO IL SERVIZIO SARÀ ATTIVO SINO ALLE
13 E DALLE 16,30 ALLE 21. NEL POMERIGGIO SARANNO ATTIVE ANCHE LA ROMA-LIDO
E LA TRATTA URBANA DELLA ROMA-NORD. ATTIVA SOLO FINO ALLE 13:00 , INVECE,
LA TERMINI-CENTOCELLE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma